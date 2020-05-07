Май 7th, 2020

Владимир Познер признался, что хотел покончить с собой

86-летний Владимир Познер стал новым гостем Youtube-шоу «В гостях у Гордона». Во время беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном телеведущий рассказал о своей борьбе с раком простаты, которая началась еще в 1993 году. Тогда Познер жил и работал в Америке.

Такое впечатление, что я вошел в кирпичную стену. То есть удар такой силы, что даже трудно описать. И, конечно, мысли, что все — жизнь кончилась,

— описал Познер первые эмоции от поставленного ему диагноза.

После операции, проведенной знаменитым врачом Патриком Уэлшем, болезнь отступила. И в течение 20 лет после этого не давала о себе знать, однако в 2014-м у Познера нашли рак прямой кишки.

Врач сказал, что новообразование находится близко к сфинктеру. При повторной операции пришлось бы удалять сфинктер, и до конца жизни ходить с мешочком на поясе. Я ему сказал, что я прожил замечательную жизнь, а так жить не буду, просто уйду,

— признался Владимир Владимирович.

Журналист не стал сразу соглашаться на операцию, а решил проконсультироваться с другими специалистами. Он обратился ко врачам из США, Израиля, Франции, Великобритании и Германии. В конце концов выбор пал на немецкого хирурга.

У меня был рак второй степени, и он мне оставил сфинктер. Это была локальная операция. Меня не разрезали вдоль. Второй раз — это был более тяжелый случай. Я уже был закален и настроен на борьбу. Если другого нет, то я не буду так жить,

— подчеркнул Познер в интервью.

Первое время после операции он проходил обследования каждые три месяца, потом каждые полгода и сейчас сдает анализы раз в год.

Журналист во время интервью также рассказал и о том, как проходит его самоизоляция. По его словам, он строго соблюдает все меры предосторожности, отлучаясь на работу только раз в неделю. Телеведущий отметил, что существенных изменений в его привычной жизни не произошло, поскольку он часто работает из дома.

Я готовлю свою программу дома и в понедельник бываю в Останкино. Никакой серьезной разницы между моей обычной жизнью и этой нет,

— отметил он.

Дмитрий Гордон и Владимир Познер

Журналист также подчеркнул, что стал находить время для чтения.

Как голодный человек, я читаю по три книги одновременно, что очень странно для меня. Обычно я этого не делаю и — более того — осуждаю людей, которые это делают, но, видимо, такой голод образовался по чтению,

— подытожил Познер.