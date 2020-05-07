Май 7th, 2020

В США сделали заявление по поводу «биолаборатории» на территории Украины,о которой рассказал телеканал «1+1″



Зампомощника госсекретаря США Джордж Кент сделал заявление в связи с фейками, показанными в эфире канала «1+1». Он заявил, что эту история впервые появилась в Украине с подачи кума Путина, украинского политика Виктора Медведчука. Кент подчеркнул, что Медведчук – это украинский адвокат, которого в свое время очень хорошо поднатаскали в КГБ.

«На украинском телеканале« 1 + 1 », владельцем которого является олигарх Коломойский, повторили российскую дезинформацию относительно лабораторий. Эту историю ввел в игру в Украине Виктор Медведчук, любимый украинец Путина, обученный в КГБ юрист, в 1970-х годах он попросил приговорить своего клиента Василия Стуса, поэта и диссидента, в ГУЛАГ в Сибири, так что люди знают, кто такой Виктор Медведчук еще с 1970-х. И когда частная станция повторяет ложь, это потенциально является нарушением журналистской честности »,-сказал Кент.



Сюжет программы «Секретные материалы» об американских биолабораториях, якобы размещённых в Украине, вышел в эфир 27 апреля. «Экспертом» с обвинениями в адрес США в программе выступил близкий к Виктору Медведчуку и Юлии Тимошенко Михаил Чаплыга.



По словам известного политтехнолога, украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проблем с сюжетом «1+1» не увидел. Такое впечатление, что бывшая журналистка «плюсов» и глава Нацсовета Ольга Герасимюк ослепла и оглохла и проверку «1+1» проводить отказалась. Зато назначила каналу «Прямой».

«Что я вам скажу, маленькие друзья Путина и Медведчука в Украине? Дядя Сэм – это вам не Сорос и он таких шуток не понимает. И больно будет всем «шутникам».-добавил политтехнолог.