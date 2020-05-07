Май 7th, 2020

Современные комбайны для сбора фруктов вытесняют ручной труд на сборе урожая

Сельхозмашины все меньше напоминают обычные тракторы и косилки. Фермеры сегодня выглядят так, будто прибыли на Землю из будущего. Им больше не приходится работать самим — остается только управлять специальной техникой высокого уровня, которая трясет деревья и сама собирает сливы.

Этот поразительный харвестр для плодовых деревьев используют фермеры развитых регионов. Комбайн Oxbo 3220 тратит на одно дерево всего 8 секунд, а собирает 95% урожая.Плоды механически сбрасывается на спецулавливатели, которые предохраняют их от повреждений. Два таких харвестера собирают в день 450 тонн слив — примерно столько же могли бы собрать 150 рабочих.



Машины способны выполнять и более тонкую работу. Универсальный комбайн Pellenc Optimum предназначен для продвинутых виноградарей. Он не только собирает урожай без малейшего использования ручного труда, но и может быть запрограммирован на обрезку лоз и вспашку земли между рядов виноградника.



Развитие техники такого рода оказывает позитивное влияние на весь мир. Десятки тысяч людей получают возможность попробовать себя в новом деле — в ближайшем будущем такая работа может быть полностью роботизирована.