Май 7th, 2020

Моника Беллуччи показала идеальные ноги и попу

Моника Беллуччи показала идеальные ноги и попу не смотря на возраст и не очень удачное время.

Итальянская актриса Моника Беллуччи сфотографировалась в провокационном наряде, засветив соблазнительные ягодицы. Соответствующий снимок появился на странице издания Harper’s BAZAAR в Instagram.

Так, на фотографии 55-летняя знаменитость позировала в плаще из коричневой кожи и черной блузке. Однако пикантной особенностью образа стало то, что в кадре Моника позировала без юбки, продемонстрировав длинные стройные ноги и ягодицы. Дополняли эффектный образ черные колготки и босоножки на каблуке.

Примечательно, что Беллуччи довольно часто снимается в соблазнительных образах. Так, к примеру, недавно актриса опубликовала фото, на котором позировала в откровенном боди с глубоким декольте и пиджаке.