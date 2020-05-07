Май 7th, 2020

Марат Башаров продолжает зарабатывать на своем пьянстве и плохой репутации

Марат Башаров добился желаемого-он в центре внимания и телеканалы готовы платить за его «откровения». Недавно он опубликовал ролик,снятый им самим,где его бывшая жена оскорбляет его,потому ,что он напился при ребенке. При этом,актер не забывает упомянуть о своей щедрости и давит на жалость.

«Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет. За что со мной так поступать? Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже её машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?»-написал Марат.

Не известно, поддерживает Марата бывшая жена в этом стремлении к скандальной славе или она, не желая того ,стала популярной-мнения расходятся. Близкий друг бывшей семьи Башаровых уверен,что пара это спланировала вместе. Сами они,естественно ,это отрицают.