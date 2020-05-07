Май 7th, 2020

Люди старше 60 лет больше остальных довольны своей жизнью

Фактор хорошего здоровья отмечают все возрастные группы населения.









Физкультура помогает поддерживать хорошую форму и здоровье.

Согласно опросу финского портала Yle, люди старше 60 лет сильнее остальных возрастных групп населения довольны своей жизнью.



Респондентов спрашивали, о чем они мечтают, что ценят в жизни, и что их радует. Как показали результаты опроса, среди участников старше 60 лет “крайне довольны своей жизнью” 25 процентов мужчин и 24 процента женщин.



Независимо от возрастной группы, показатели хорошей жизни у граждан примерно одинаковые: собственное здоровье и здоровье близких, финансовый достаток и безопасность.