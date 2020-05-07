Май 7th, 2020

Ким Кардашьян показала как проводит карантин на побережье Малибу

39-летняя Ким Кардашьян неоднократно признавалась, что самоизоляция дается ей не так уж легко и она сильно устает, сидя дома с детьми. Не так давно 42-летний Канье Уэст даже уехал с малышами на семейное ранчо в Вайоминг, чтобы ненадолго оставить жену одну и дать ей передохнуть.

Сама же Кардашьян решила с пользой для себя использовать эту возможность и вместе со старшей сестрой Кортни арендовала домик на побережье Малибу. Здесь Ким всецело уделяет время себе: много занимается спортом, загорает и купается в океане. На днях папарацци как раз заметили Кардашьян по дороге на пляж. Туда звезда отправилась не столько позагорать, сколько пофотографироваться. Для этих целей Ким надела стильное бикини винного цвета и дополнила свой пляжный образ коричневыми солнцезащитными очками.

Ким Кардашьян

В инстаграме Ким Кардашьян также активно публикует новые фото в бикини и рассказывает, чем занимается во время самоизоляции в Малибу. Недавно звезда опубликовала сторис, где показала фото со своим спортивным снаряжением и рассказала о своем плане тренировок. В основном Ким занимается с личным тренером по видеосвязи, но иногда, даже в разгар пандемии, встречается с ним лично. По словам инсайдеров, поддерживать форму на карантине Кардашьян также помогает белковая диета.

Это первый раз за несколько месяцев, когда Ким попала в объективы репортеров. До этого она находилась вместе с мужем и детьми на самоизоляции в их особняке в Хидден-Хиллс. Пока Канье занимался творчеством, Ким взяла на себя всю заботу о детях и очень скоро об этом пожалела. Инсайдеры сообщали, что Кардашьян была крайне раздражена тем, что уход за малышами полностью лег на ее плечи:

Канье действительно действовал Ким на нервы. Они много спорили на карантине. Ким обижает, что на ней оказались все родительские обязанности. К слову, рэпер не стал доводить ситуацию до большого конфликта и все же прислушался к просьбам супруги. Теперь, пока звезда приводит свое моральное состояние в порядок в Малибу, Канье с радостью проводит время с детьми на ранчо. А судя по недавнему фото в инстаграме звезды, на котором запечатлен ее муж с дочерьми Норт и Чикаго, Ким уже начала скучать по своей большой семье и с нетерпением ждет, когда они смогут воссоединиться.

Канье Уэст с дочерьми Норт и Чикаго