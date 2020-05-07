 
 
Май 7th, 2020

Ханна Палмер опубликовала снимок топлес ,чтобы поддержать поклонников ее большого таланта

ханна1Великолепная Ханна Палмер уже давно заявляла,что очень грустит на самоизоляции. После того,как был упорядочен весь гардероб,наведен в доме идеальный порядок и освоены новые кулинарные шедевры,новые идеи не приходят в голову.

Конечно,время от времени ,Ханну приглашают на сьемки очередного рекламного ролика или фотосессии,но это имеет не такие масштабы,ка до карантина.

Раньше модель путешествовала по всему миру и по работе,и  по личной инициативе. Девушке очень нравится такой вид отдыха и сейчас ей невероятно не хватает свободы передвижения.

На своей странице в Инстаграм,Ханна предположила,что не одна она так страдает. Многие из ее поклонников лишились занятий,которые они любят.

И для того,чтобы ожидание окончания изоляции было менее тягостным ,красотка поделилась снимками из прошлогодней довольно горячей фотосессии на берегу океана.

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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