Май 6th, 2020

Жена Джейсона Стетхема показала красивое украшение и красивую грудь

Роузи Хантингтон-Уайтли обновила ленту слегка эротическим фото. Красавица решила продемонстрировать стильное украшение,при этом не забыв показать грудь под тонким топом.

Рози свой Инстаграм всегда ведет лично.Она сама отвечает поклонникам и сама решает как именно будет выглядеть ее страница. И надо сказать,что там всегда можно найти много интересного.

К примеру, вчерашнее селфи в молочном топе с крупным украшением и букетом хризантем собрало немало комплиментов и примерно столько же вопросов, самым популярным из которых стало происхождение подвески. Золотой шар на десятках тонких цепочек оказался произведением Bottega Veneta.

Роузи добавила, что украшение распродано, но поделилась контактом Гэбриэл Уоллер — персонального стилиста и человека, который может найти вещь, даже если на всех сайтах оно будет значиться как полностью распроданная.