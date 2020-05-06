 
 
Май 6th, 2020

В Австрии распространение COVID-19 снизилось на 90% после указа носить маски

В Австрии распространение COVID-19 снизилось на 90%


Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Австрии сократилось с 90 до 10 случаев на миллион человек, через две недели после того, как 6 апреля правительство обязало граждан носить маски для лица.

Как сообщает Daily Mail , «Австрии, похоже, удалось переломить кризис, сделав обязательным ношение масок после всплеска количества инфицирований в конце марта».

Это противоречит тому, что заявило своим гражданам правительство Великобритании, отрицающее эффективность масок, в случае, если они используются широкой публикой.

Однако Public Health England утверждает, что ношение масок, напротив, может способствовать распространению вируса, так как вынуждает людей касаться лица, что увеличивает шансы человека заразиться.
https://grimnir74.livejournal.com/2019/04/29/

Category: Мир, Новости ﻿
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