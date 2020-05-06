Май 6th, 2020

Цена на Brent упала ниже $30

Цена на Brent упала ниже $30 — ее все еще слишком много.

Цены на нефть упали ниже $30 за баррель в среду на фоне увеличения запасов нефти в США и спроса на бензин ниже нормальных сезонных уровней, что обрушило надежды на восстановление спроса после ослабления карантина в некоторых странах.

Цена на Brent выросла почти вдвое с момента достижения минимума за 21 год 22 апреля благодаря ожиданиям восстановления спроса и рекордному сокращению добычи во главе с ОПЕК. Однако низкий спрос и большие запасы оказали негативное влияние на цены обеих марок.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 6,23% до $29,04 за баррель к 17:58 МСК, на WTI — сбавила 5,46% до $23,22 за баррель.

Запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли, а запасы бензина упали, сообщило Управление энергетической информации в среду.