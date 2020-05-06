Создана камера, которая успевает снять фотон и атом в движении — ведь ее скорость съемки приближается к скорости света.
Группе ученых из Калифорнийского технологического университета удалось создать самую быструю камеру в мире — она может снимать до 70 трлн кадров в секунду. Исследование ученых Калтеха опубликовано в издании Nature. Камера обычного смартфона снимает видео со скоростью до 1 тыс. кадров в секунду. Профессиональная аппаратура увеличивает этот показатель до 10 тыс. кадров в секунду.
Объектив, созданный учеными из Калтеха, использует сенсор, который может улавливать движение световой волны — систему CUSP (сжатая сверхбыстрая спектральная фотография). Основной принцип CUSP заключается в подсвечивании объекта съемки лучами импульсного лазера, который выпускает сверхкороткие пучки длительностью в одну фемтосекунду.
Разработчики отмечают, что этот объектив будет бесполезен для бытового использования, однако его можно будет использовать в научных исследованиях сверхбыстрых явлений. С его помощью физики будут изучать сверхкороткое распространение света, ядерные реакции и взаимодействие элементарных частиц.
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