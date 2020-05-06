Создана камера, которая успевает снять фотон и атом в движении — ведь ее скорость съемки приближается к скорости света.

Группе ученых из Калифорнийского технологического университета удалось создать самую быструю камеру в мире — она может снимать до 70 трлн кадров в секунду. Исследование ученых Калтеха опубликовано в издании Nature. Камера обычного смартфона снимает видео со скоростью до 1 тыс. кадров в секунду. Профессиональная аппаратура увеличивает этот показатель до 10 тыс. кадров в секунду.