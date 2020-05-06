Май 6th, 2020

Против Генерального прокурора Украины возбудили уголовное производство за сокрытие доходов

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство против генерального

прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества

«По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований», – сказано в сообщении.

Возбудить уголовное дело против Венедиктовой НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд. Сделал он это по иску экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Он утверждает, что генпрокурор не задекларировала часы за 10 тысяч евро, а также членство в общественной организации с признаками доходности.

Напомним, ранее у генпрокурора Ирины Венедиктовой заметили дорогостоящие швейцарские часы фирмы Hublot, которые она не указала в своей электронной декларации.

Позже активист Сергей Стерненко опубликовал фотографию постановления суда о рассмотрении его жалобы на бездеятельность антикоррупционного бюро.