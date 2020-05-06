Май 6th, 2020 Почему здоровье Ким Чен Ына имеет огромное значение для мирового сообщества 1-го мая, спустя 20 дней отсутствия, Ким Чен Ын появился на публике. До этого в СМИ активно обсуждали причины его возможной смерти. Отдельные медиа даже поспешили назначить в преемники Киму его сестру Ким Ё Чжон. В последний раз слухи о смерти Кима ходили в 2014 году, когда он так же на какое-то время пропал из поля зрения. Сегодня кажется странным, что в мире, где в новостях нет недостатка, где более 3 млн населения заражены новым типом вируса, в момент, когда цены на нефть достигли исторического минимума, в ожидании мирового экономического кризиса на фоне многомесячной изоляции населения, в топ новостей выбиваются полудостоверные рассуждения о состоянии здоровья лидера страны, практически выключенной из жизни международного сообщества. Кому действительно важно состояние здоровья корейского лидера и ,как следствие,стабильность в регионе в целом? КНДР — страна с ядерным вооружением. Именно поэтому корейский вопрос уже давно является значимым фактором при формировании политики крупнейших глобальных и региональных игроков: США, Китая, России, Японии, Южной Кореи. США используют факт наличия у Северной Кореи ядерного вооружения для наращивания своего военного присутствия в регионе. Япония оправдывает этим необходимость милитаризации. Китай, в свою очередь, использует свое положение крупнейшего торгового партнера КНДР как аргумент в торге по ряду спорных вопросов с теми же США и Японией. Именно у Китая есть реальный, — не силовой, — инструмент воздействия на Северокорейских лидеров. Особенно заинтересованы в стабильности режима КНДР в Южной Корее. Южане не спешат воссоединяться со своими соседями. Желание это осталось декларативным в публичной риторике властей: Северная Корея не особо богата минеральными ресурсами, уровень дохода населения двух стран отличается по разным оценкам от 15 до 30 раз, а принимать на содержание 25 миллионов иждивенцев в случае кризиса никто не хочет. Таким образом, сохраняется определенный статус-кво. Никто не заинтересован в разрушении северокорейской государственности. С точки зрения сохранения стабильности в КНДР информация о состоянии Ким Чен Ына действительно должна быть важна. Но по факту оказывается, что важна сама функция лидера как залог стабильности Северной Кореи, а не личность конкретного Кима. Китай перемещает войска к границе с Северной Кореей

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