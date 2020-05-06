Почему здоровье Ким Чен Ына имеет огромное значение для мирового сообщества

1-го мая, спустя 20 дней отсутствия, Ким Чен Ын появился на публике. До этого в СМИ активно обсуждали причины его возможной смерти. Отдельные медиа даже поспешили назначить в преемники Киму его сестру Ким Ё Чжон. В последний раз слухи о смерти Кима ходили в 2014 году, когда он так же на какое-то время пропал из поля зрения.
КНДР — страна с ядерным вооружением. Именно поэтому корейский вопрос уже давно является значимым фактором при формировании политики крупнейших глобальных и региональных игроков: США, Китая, России, Японии, Южной Кореи. США используют факт наличия у Северной Кореи ядерного вооружения для наращивания своего военного присутствия в регионе. Япония оправдывает этим необходимость милитаризации. Китай, в свою очередь, использует свое положение крупнейшего торгового партнера КНДР как аргумент в торге по ряду спорных вопросов с теми же США и Японией. Именно у Китая есть реальный, — не силовой, — инструмент воздействия на Северокорейских лидеров.
Таким образом, сохраняется определенный статус-кво. Никто не заинтересован в разрушении северокорейской государственности. С точки зрения сохранения стабильности в КНДР информация о состоянии Ким Чен Ына действительно должна быть важна. Но по факту оказывается, что важна сама функция лидера как залог стабильности Северной Кореи, а не личность конкретного Кима.
Leave a Reply