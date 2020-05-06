Май 6th, 2020

Меган Мракл заставила принца Гаррри продать все охотничье оружие

Увлечение своего 35-летнего мужа охотой 38-летняя Меган Маркл никогда не поддерживала. Защитница животных, она давно просила супруга бросить это хобби. И он, кажется, наконец внял ее просьбам. Как сообщает издание The Sun, герцог Сассекский продал два охотничьих ружья ручной работы общей стоимостью 50 тысяч фунтов (около 62 тысяч долларов) еще пять месяцев назад, до того, как пара покинула Великобританию и переехала в Канаду.

Ружья у принца купил охотник, оставшийся очень довольным покупкой.

Он купил их, потому что хотел, а не потому что они принадлежали Гарри, но он был очень доволен, когда узнал об этом. Это прекрасные образцы, и он очень доволен ими, но он не из тех людей, которые хотят хвастаться своими королевскими связями,

— сказал источник.

Мнение, что принц Гарри больше не будет охотиться, высказала недавно и защитница природы Джейн Гудолл, которая поддерживает с герцогом дружеские отношения.

Я думаю, что Гарри больше не будет это делать, потому что Меган не любит охоту. Полагаю, что для него в этом смысле все кончено, — сказала она.

Охота в британской королевской семье — это многолетняя традиция. Ежегодно принц Чарльз со своими сыновьями Уильямом и Гарри принимает участие в Boxing Shoot Day — дне, когда они отправляются на охоту в Сандрингем. Но в декабре 2018 года Гарри решил эту традицию нарушить ради своей супруги, которая выступала против. Не отправился он и на традиционную рождественскую охоту годом ранее — тоже по просьбе Меган.

Принц Чарльз и принц Гарри

Источник сказал, что Гарри все больше отдаляется от своей собственной семьи после сложения с себя королевских полномочий, однако он очень сблизился с мамой Меган Дорией Рэгланд. По слухам, они с Меган хотят, чтобы Дория жила с ними.

Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в новый дом, и они хотят, чтобы Дория жила с ними. Гарри тоже сблизился с ней, так что он не возражает против той идеи, чтобы теща жила вместе с ними,

— рассказал инсайдер.