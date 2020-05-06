Май 6th, 2020

Джордж и Амаль Клуни задумываются о разводе

Журналисты давно уже заметили кризис в отношениях Джорджа Клуни и его жены Амаль. В течении нескольких месяцев подряд супруги нигде не появлялись вместе и не публиковали совместных фото.

Амаль и Джордж женаты уже пять лет,но,возможно,именно сейчас наступает конец их истории.

Из-за изоляции и ограничений, налагаемых на граждан всего мира, пара проводит больше времени вместе. В их браке до сих пор было нормой, что актер часто уходит по деловым вопросам, а его жена заботится о доме и детях. У пары есть близнецы Элла и Александра.

Амаль Клуни, в свою очередь, всемирно известный юрист, который не намерен заниматься карьерой и совмещает работу с домашним хозяйством. Профессиональные амбиции, образ жизни и характер работы были основаны главным образом на разделении, которое сейчас прервано. И хотя время, проведенное с семьей, должно, как правило, укреплять отношения и укреплять семейные узы — для семьи Клуни совместная жизнь в карантине — это настоящий подвиг .

Никогда ранее в их семье не было столько недопонимания и скандалов. То,что у Джорджа характер не сахар,было известно и до этого.

По достоверной информации,развод обойдется Клуни в 500 000 долларов. Но,видимо,его свобода того стоит.