Май 6th, 2020

Деми Роуз в черном латексе поразила воображение фанов

Деми Роуз быстро устала сидеть дома и отправилась провожать закат. Из одежды модель взяла только купальник из черного латекса. Удачный ракурс позволяет рассмотерть внушительные достоинства Деми во всей красе.

Черный латекс создает невероятно эротический образ,а дополняет это все великолепие прическа из высоко заколотых волос.

Фататы вполне оценили новые впечатления ,подаренные красивой девушкой. В вечернем свете Деми выглядит уже вполне загоревшей.

Несколько дней назад Деми уже писала, что немного устала от добровольного сидения дома. Она выкладывала снимки из дома и фанаты поддерживали ее позицию. Но красотка напомнила,что пока еще карантин не закончился.



Деми уже насобирала не маленькую коллекцию новых купальников и с нетерпением ждет,когда их можно будет продемонстрировать не только в домашних фотосессиях.