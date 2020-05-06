Брюс Уиллис вернулся к жене, после того как пожил несколько недель вместе с Деми Мур

Еще в начале апреля 65-летний Брюс Уиллис самоизолировался в загородном доме своей бывшей супруги, 57-летней Деми Мур, в Айдахо. Брюс и Деми весело проводили время на карантине вместе со своими взрослыми дочерьми и друзьями — они пели песни, снимали забавные ролики, играли в игры и устраивали пижамные вечеринки. При этом 41-летняя супруга Уиллиса, Эмма Хеминг, долгое время не могла присоединиться к своему мужу, но на днях это наконец-то случилось.
Ранее Эмма вместе с дочерьми, восьмилетней Мейбл и шестилетней Эвелин, была вынуждена на некоторое время остаться в Лос-Анджелесе. Дело в том, что младшая дочь Брюса и Эммы поранила ногу, и актрисе необходимо было задержаться в городе, чтобы дождаться результатов анализов.
Эмма Хеминг и Брюс Уиллис с дочерьми
На днях же Эмма вместе с дочками наконец воссоединилась с мужем — теперь она будет проводит самоизоляцию в Айдахо с бывшей женой Брюса, Деми Мур, и их дочерьми. Хеминг уже поделилась фотографиями и видео в своих сторис, на которых показала их семейную прогулку с мужем и детьми на свежем воздухе.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерью Эвелин
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис с младшими дочерьми
Вчера же большая и дружная компания вместе отметила день рождения младшей дочери Эммы и Брюса. В этот праздничный день родители Эвелин, ее сводные сестры и Деми Мур с восторгом наблюдали, как девочка впервые решилась проехаться на велосипеде без дополнительных колес. Вечером же именинница задула свечи на большом праздничном торте — причем зажгла их не мама малышки, а Деми.
После развода в 2000 году Деми и Брюсу удалось сохранить теплые дружеские отношения. Эмма же быстро поладила с Деми — по словам инсайдеров, сейчас они общаются как хорошие подруги.
Деми и Эмма очень близки и отлично друг с другом ладят. Они прекрасно живут большой смешанной семьей. Здесь вообще нет никаких проблем,— рассказал аноним об отношениях бывшей и нынешней жен Уиллиса.
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