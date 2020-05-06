Май 6th, 2020

Брюс Уиллис вернулся к жене, после того как пожил несколько недель вместе с Деми Мур

Еще в начале апреля 65-летний Брюс Уиллис самоизолировался в загородном доме своей бывшей супруги, 57-летней Деми Мур, в Айдахо. Брюс и Деми весело проводили время на карантине вместе со своими взрослыми дочерьми и друзьями — они пели песни, снимали забавные ролики, играли в игры и устраивали пижамные вечеринки. При этом 41-летняя супруга Уиллиса, Эмма Хеминг, долгое время не могла присоединиться к своему мужу, но на днях это наконец-то случилось.

Ранее Эмма вместе с дочерьми, восьмилетней Мейбл и шестилетней Эвелин, была вынуждена на некоторое время остаться в Лос-Анджелесе. Дело в том, что младшая дочь Брюса и Эммы поранила ногу, и актрисе необходимо было задержаться в городе, чтобы дождаться результатов анализов.

Эмма Хеминг и Брюс Уиллис с дочерьми

На днях же Эмма вместе с дочками наконец воссоединилась с мужем — теперь она будет проводит самоизоляцию в Айдахо с бывшей женой Брюса, Деми Мур, и их дочерьми. Хеминг уже поделилась фотографиями и видео в своих сторис, на которых показала их семейную прогулку с мужем и детьми на свежем воздухе.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг с дочерью Эвелин

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг

Брюс Уиллис с младшими дочерьми

Вчера же большая и дружная компания вместе отметила день рождения младшей дочери Эммы и Брюса. В этот праздничный день родители Эвелин, ее сводные сестры и Деми Мур с восторгом наблюдали, как девочка впервые решилась проехаться на велосипеде без дополнительных колес. Вечером же именинница задула свечи на большом праздничном торте — причем зажгла их не мама малышки, а Деми.

После развода в 2000 году Деми и Брюсу удалось сохранить теплые дружеские отношения. Эмма же быстро поладила с Деми — по словам инсайдеров, сейчас они общаются как хорошие подруги.