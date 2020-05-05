Май 5th, 2020 Знаменитости, которые до сих пор живут с родителями Еще будучи детьми, все мы мечтаем поскорее вырасти и уехать от родителей в собственное гнездышко. И хотя переезд может казаться нам грустным событием, душа поет от представлений о самостоятельной жизни без родительского контроля. Но для этих людей мир кажется слишком одиноким без мамы с папой в соседней комнате.







Дженнифер Лоуренс . Возможно, сейчас Джей Ло и рыщет по Нью-Йорку в поисках отдельного жилья, но на момент 2012 года она делила с родителями общий дом. «10 миллионов долларов и вот мы живем в кондоминиуме все вместе – рассказала актриса. – Раньше я снимала домик, полный крыс, небольшую квартиру в Лос-Анджелесе и очень неплохое жилье в Кентукки. Но теперь, когда я могу позволить себе хороший большой дом, было бы странно жить там одной».







Мария Менунос. Даже несмотря на свою успешную карьеру и долгие отношения с Кевином Андергаро, она все еще живет с родителями. Их жизнь даже была показана в шоу самой Марии. Зрители делились мнением о том, что ее отец и мать слишком давят на свою дочь поскорее выйти замуж и завести собственную семью. Придя на шоу Эллен в 2014 году, Мария рассказала, что в греческой культуре считается вполне нормальным целыми поколениями жить в родительском доме.







Бау. Вау единственный в нашем списке, о котором мы можем со стопроцентной уверенностью сказать, что он до сих пор живет с родителями в 8-ми комнатном доме, деля его также со своей невестой Эрикой Мена. В одном интервью актер заявил, что его мать занимает два верхних этажа дома, тогда как они с невестой живут в подвале. «Хочу сказать, что дом достаточно велик для троих, и я хочу, чтобы моей маме было комфортно. Иногда у меня бывают вечеринки на сто человек, а мама даже не просыпается от шума, потому что везде стоит изоляция».







Начиная с” Миллионера из трущоб” и заканчивая “Лучшим отелем из экзотических”, Дев Патель умеет выбирать хорошие роли. Однако даже во время съемок актер не выезжает из родительской обители в Лондоне. «Это, конечно, здорово жить с родителями – признается актер- но я уже готов переехать. Если вы найдете мой дом в Google Maps и приблизите его по максимуму, то может даже услышите крики, доносящиеся оттуда».







Шах и мат, любители Джейкоба. Если у Вас были планы на мистера Лотнера, будьте готовы к знакомству с его родителями. На 2010 год Тейлор все еще проживал вместе с сестрой и родителями в их общем доме в Южной Каролине. Вы можете подумать, что гонорара за «Сумерки» должно было хватить на покупку собственного жилья, но видимо красавцу просто не хочется переезжать с насиженного места.







Да, существует большая вероятность того, что этот харизматичный актер, за плечами которого четыре номинации на Оскар, все еще живет со своей мамой. Сорокалетний Брэдли Купер редко когда появляется на ковровой дорожке без матери под рукой, включая и церемонию Оскар 2015. Но гламурная Глория видится нам не только его вечной сопровождающей, она, скорее всего, и делит с ним общий дом. В 2011 году Купер признался, что переехал обратно к родителям после новости о том, что у его отца обнаружили рак. «Это не вызывает никаких неудобств. Мы не живем раздельно: мол, я в огромном пентхаусе, а она – в гостевом домике. Нет, она заняла соседнюю с моей комнату. И вот что я вам скажу: моя мама- очень крута. Мы можем весь день обниматься, она дает мне дельные советы во всех областях моей жизни. Я счастлив, что живу с ней». Истории самых неромантичных отношений звезд

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