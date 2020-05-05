Май 5th, 2020

Заместитель главы ОП Тимошенко рассказал, какой груз везла «Мрія» для Эпицентра

Никакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавируса не продавались и не будут продаваться в торговых сетях.

Такое заявление в эфире одного из украинских тееканалов сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ведомства.

Он отметил, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента закупал средства защиты на средства, пожертвованные бизнесом. При этом бюджетные деньги не тратились.

Также Тимошенко разъяснил ситуацию с самолетом «Мрія», доставивший якобы коммерческий груз. По словам Тимошенко, была достигнута договоренность, что «Эпицентр», закупив средства защиты от COVID-19 в Китае, обязуется безвозмездно передать часть груза на нужды больниц.