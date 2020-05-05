 
 
Май 5th, 2020

Заместитель главы ОП Тимошенко рассказал, какой груз везла «Мрія» для Эпицентра

ТимошенкоопНикакие гуманитарные грузы для борьбы с коронавируса не продавались и не будут продаваться в торговых сетях.
Такое заявление в эфире одного из украинских тееканалов сделал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-центр ведомства.

Он отметил, что Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента закупал средства защиты на средства, пожертвованные бизнесом. При этом бюджетные деньги не тратились.

Также Тимошенко разъяснил ситуацию с самолетом «Мрія», доставивший якобы коммерческий груз. По словам Тимошенко, была достигнута договоренность, что «Эпицентр», закупив средства защиты от COVID-19 в Китае, обязуется безвозмездно передать часть груза на нужды больниц.

Tags: , , , | Category: Новости, Украина ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>