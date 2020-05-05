Май 5th, 2020

Юлия Тимошенко даже не пытается свою ложь сделать правдоподобной

Популярный украинский блогер написал в своем блоге о том, что в Юлии Тимошенко его больше всего раздражает даже не то, что она врет как дышит, а то, что она даже не беспокоится придать своей лжи правдивый вид, будто подчеркивая демонстративное пренебрежение к адресатам. Чего только стоит заявление Тимошенко о том, что она на днях получила денежную компенсацию за политические репрессии 2011-2014 годов.



По логике Тимошенко какой-то резидент США признал себя ответственным за политические репрессии того периода и одарил Тимошенко миллионами. Чего только стоит гениальная фраза Тимошенко о преимуществах американского правосудия, когда она ранее указала, что речь идет о «досудебном урегулировании».

Иными словами, если эта история не является выдумкой от первого до последнего слова, то она означает, что «урегулирование» стоимостью в шесть миллионов долларов состоялось без вмешательства суда.



Если говорить проще, это откровенная и циничная ложь, которая мало что добавляет к предыдущему образу Тимошенко.

Пиарщики лидера «Батькивщины» решили даже не заморачиваться с ложью, придумали то, что большинству избирателей выглядит непонятно, добавили фразу о политических репрессиях, а значит, можно в очередной раз подчеркнуть, что Тимошенко получила деньги за свое преследование режимом Януковича.