 
 
Май 5th, 2020

Юлия Тимошенко даже не пытается свою ложь сделать правдоподобной

тимошенкоПопулярный украинский блогер написал в своем блоге о том, что в Юлии Тимошенко его больше всего раздражает даже не то, что она врет как дышит, а то, что она даже не беспокоится придать своей лжи правдивый вид, будто подчеркивая демонстративное пренебрежение к адресатам. Чего только стоит заявление Тимошенко о том, что она на днях получила денежную компенсацию за политические репрессии 2011-2014 годов.

По логике Тимошенко какой-то резидент  США признал себя ответственным за политические репрессии того периода и одарил Тимошенко миллионами. Чего только стоит гениальная фраза Тимошенко о преимуществах американского правосудия, когда она ранее указала, что речь идет о «досудебном урегулировании».

Иными словами, если эта история не является выдумкой от первого до последнего слова, то она означает, что «урегулирование» стоимостью в шесть миллионов долларов состоялось без вмешательства суда.

Если говорить проще, это откровенная и циничная ложь, которая мало что добавляет к предыдущему образу Тимошенко.

Пиарщики лидера «Батькивщины» решили даже не заморачиваться с ложью, придумали то, что большинству избирателей выглядит непонятно, добавили фразу о политических репрессиях, а значит, можно в очередной раз подчеркнуть, что Тимошенко получила деньги за свое преследование режимом Януковича.

Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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