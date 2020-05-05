 
 
Май 5th, 2020

В Сирии подбит первый российский танк «Армата»

По сообщениям СМИ, новейшие российские боевые машины были задействованы в наступательной операции сирийских правительственных сил против террористов. Однако сирийцы попали в засаду, которую устроили боевики недалеко от границы провинции Латакия. В результате один Т-14 был уничтожен противотанковым ракетным комплексом. Также получили повреждения еще две единицы такой техники.

По данным источника, уникальный танк был подбит из обыкновенного РПГ 20-летней давности. Никакие системы защиты не сработали во время атаки.

На фото: танки Т-14 «Армата»

Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>