Май 5th, 2020

В сети появилось видео, разоблачающее попытки Китая скрыть вспышку COVID

В сети появился отрывок видеовыпуска новостей китайского госканала, датированный 2 января. В нем ведущая с рассказывает об аресте 8 китайских врачей из Уханя, которые “сеют панику в интернете, рассказывая о неведомой пневмонии нового типа”. Что еще раз подтверждает тот факт, что власти Китая намеренно скрывали от мировой общественности факт вспышки коронавируса COVID-19 у себя в стране. Данный отрывок выложил у себя телеграм-канал “Последнее китайское предупреждение”.

https://rusmonitor.com/v-seti-poyavilos-video-razoblachayushhee-popytki-kitaya-skryt-vspyshku-covid.html