Май 5th, 2020

В Индии — нефтяной коллапс

Индия заполнила под завязку все доступные емкости для хранения нефти. Об этом, как сообщает Argus, заявил в понедельник министр нефтяной промышленности Дхармендра Прадхан.

По его словам, исчерпаны мощности как коммерческих хранилищ, так и стратегического резерва, который Индия активно наполняла, пользуясь упавшими ценами.

По итогам апреля спрос на транспортное в стране снизился на 60%, объемы нефтепеработки — почти вдвое. В результате запасы сырой нефти достигли рекордных 37 млн тонн, или 270 млн баррелей.

25 млн тонн нефти находится в коммерческих резервуарах, 5 млн — в стратегическом резерве и 7 млн — на танкерах, зафрахтованных индийскими компаниями и превращенных в плавучие хранилища.

Индия — третий по объему закупок чистый импортер нефти в мире (после Китая и США). В прошлом году она приобретала в среднем 4,5 млн баррелей в сутки. Карантин в стране с населением 1,3 миллиарда человек был введен 25 марта и стал самым масштабным на планете. На этой неделе власти продлили карантинные меры до 17 мая.

Запасы нефти продолжают расти в мировом масштабе из-за резкого падения спроса, достигавшего 25 млн баррелей в сутки в апреле, и, по оценке МЭА, достигли рекордных 3,2 миллиарда баррелей.

По данным Bank of America, свободные емкости на данный момент составляют 730 млн баррелей. Впрочем, не все они могут быть использованы из-за логистических сложностей, и начиная с апреля «лишняя» нефть заливается в танкеры, запасы в которых также вышли на исторический максимум.

По оценке Clarksons, на начало мая 375 млн баррелей «черного золота» — месяц добычи в России — дрейфовало в брюхе судов, стоящих на якоре у берегов Европы, Азии и США. С середины марта объем нефти в танкерах вырос в 2,5 раза, или на 270 млн баррелей.

В настоящий момент 350 судов превращены в плавучие хранилища, в том числе около сотни танкеров класса VLCC, способных нефти до 2 млн баррелей на борту.