Май 5th, 2020

Удивительные платья Донателлы Версаче примерили уже практически все звезды Голливуда

Донателла Версаче родилась 65 лет назад в семье портнихи,потому любовь к одежде была заложена в ней уже с детства.Когда девушка закончила университет,она получила должность в уже процветающей компании старшего брата.

Донателла всегда грамотно рекламировала бренд Versace, приглашая на показы популярнейших звезд: Мадонну,Холли Бэрри, Лиз Херли и многих других. Именно благодаря такому ходу слава о Версаче облетела всю Европу и перенеслась даже в Америку.

Донателла не только вдохновила своего брата на создание культовых вещей, но и зарекомендовала себя, помогая ему создать некоторые из его линий.

В конце концов Джанни основал линию Versus и передал ее Донателле в качестве подарка. Бренд был запущен в 1989 году как способ привлечь молодежь. За последние несколько лет многие знаменитости носили одежду этой линии, а некоторые даже сотрудничали с Донателлой, включая M.I.A и Зейна Малика.