 
 
Май 5th, 2020

Ученые обнаружили микроб, защищающий комаров от малярии

Комар сосет кровь

Ученые обнаружили микроб, защищающий комаров от малярии. Специалисты из Кении и Британии утверждают, что у их открытия огромный потенциал в контроле над этим заболеванием, распространяющимся через укус зараженных комаров.

Микроорганизм, препятствующий заражению малярией, называется Microsporidia MB. Ученые обнаружили его во время научных исследований в районе озера Виктория в Кении.

«Данные указывают на 100% блокирование. Это очень мощная защита от малярии», — рассказал Би-би-си Джереми Херрен из международного центра физиологии и экологии насекомых в Кении.

Ежегодно от малярии умирают более 400 тыс. человек, в основном в Африке, дети младше пяти лет. Чтобы радикально снизить заболеваемость малярией среди людей, нужно заразить в регионе этим микробом 40% комаров, считают ученые.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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