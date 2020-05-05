Май 5th, 2020

Ученые обнаружили микроб, защищающий комаров от малярии

Ученые обнаружили микроб, защищающий комаров от малярии. Специалисты из Кении и Британии утверждают, что у их открытия огромный потенциал в контроле над этим заболеванием, распространяющимся через укус зараженных комаров.

Микроорганизм, препятствующий заражению малярией, называется Microsporidia MB. Ученые обнаружили его во время научных исследований в районе озера Виктория в Кении.

«Данные указывают на 100% блокирование. Это очень мощная защита от малярии», — рассказал Би-би-си Джереми Херрен из международного центра физиологии и экологии насекомых в Кении.

Ежегодно от малярии умирают более 400 тыс. человек, в основном в Африке, дети младше пяти лет. Чтобы радикально снизить заболеваемость малярией среди людей, нужно заразить в регионе этим микробом 40% комаров, считают ученые.