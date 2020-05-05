Май 5th, 2020

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

Знаменитый голливудский актер Том Круз объединит усилия с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX для съемок фильма в условиях космического пространства. Как утверждается в материале издания Deadline, проект, который описывается как приключенческий, будет создаваться в сотрудничестве с американской Администрацией по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA).

О сюжете фильма по ничего неизвестно, отдельно подчеркивается, что он никак не связан с франшизой «Миссия невыполнима», в создании которой многие годы участвовал Круз.

Отметим, что актер известен в Голливуде тем, что стремится выполнять самые опасные трюки самостоятельно, без помощи дублеров.

Съемки очередного фильма из серии «Миссия невыполнима» должны были стартовать в начале 2020 года в Европе, но оказались отложены из-за вспышки коронавируса нового типа. Съемочный график не уточнялся.