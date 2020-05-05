 
 
Май 5th, 2020

Создано способное убить коронавирус антитело

Нидерландские и немецкие специалисты синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, опубликованном в научном журнале Nature Communications.

Созданные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию похожи на те, что вырабатывают иммунные клетки человека. Их работа заключается в поиске конкретного участка патогена и воздействии именно на него.

Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. В частности, оно нацеливается на белковые шипы, придающие новому вирусу форму корону и позволяющие ему проникать в клетки человека.

Category: Мир, Новости ﻿
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