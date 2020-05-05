Май 5th, 2020

София Вергара и Джо Манганьелло могут претендовать на звание самой крепкой и красивой пары Голливуда

Это по праву одна из самых красивых пар Голливуда. Джо Манганьелло и София Вергара, сыграли свадьбу в 2015 году, но все ли так безоблачно в их семейной жизни?

София Вергара была помолвлена с Ником Лебом, когда Джо Манганьелло возглавил список самых привлекательных голливудских холостяков. В разных интервью он говорил, что София Вергара для него воплощение идеала. Она страстная и у нее красивые лицо и фигура. При этом они даже не встречались друг с другом, и вряд ли Джо тогда думал, что женится на ней.

Эта пара быстро заявила о себе

Личная жизнь знаменитостей часто скрывается за кулисами месяцами, но о том, что у Софии Вергары роман с Джо, стало известно почти сразу. Их отношения моментально превратились в достояние общественности. Они начали встречаться в 2014-м, после того, как актриса расторгла помолвку. Знакомство состоялось в Белом доме, на корреспондентском ужине. Через пару недель они уже появились на публике как пара.

Это был стремительно развивающийся роман

Иногда люди встречаются годами, прежде чем решиться на серьезные обязательства. Этой паре оказалось достаточно половины года. Спустя шесть месяцев после первого свидания в Новом Орлеане Джо сделал предложение Софии. Это случилось на романтичных Гавайях.

Я очень люблю свою жену, — с гордостью рассказывает свою историю любви Джо. И,похоже,с течением времени ,эта любовь становится лишь крепче.