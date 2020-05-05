Пчёлы массово гибнут от болезни, похожей на коронавирус, — учёные

Кроме того, что в мире значительно выросло количество человеческих жертв, учёные говорят о том, что массово начали гибнуть и пчёлы. Более того, повышенную смертность насекомых эксперты связывают с передачей в мире вируса, который чем-то похож на коронавирус, атакующий нынче население планеты.









В научном мире новое потрясение — учёные доказывают, что пчёлы в настоящее время сильнее прочего склонны к заболеваниям. Более того, их атакует некий вирус, который чем-то похож на коронавирус, охвативший население земного шара. Британские исследователи, как информирует издание The Guardian, выяснили, что популяции этого вида насекомых уничтожаются по всей планете определённой болезнью, которая зачастую не имеет симптомов. Именно поэтому и была проведена параллель между COVID-19 и заболеванием пчёл. Отмечается, что заболевшие взрослые особи способны распространять вирус, инфицируя места, где другие насекомые добывают пищу.

Заявлено, что болезнь развивается реактивными темпами, и уже достигла передачи, соизмеримой с лесным пожаром. Исследование показало, что пчёлам сейчас как никогда полезно дистанцирование друг от друга — этот фактор, собственно, тоже совпадает с распространением коронавируса. Сообщается, что учёные обнаружили груду мёртвых пчёл вне ульев. Насекомые, согласно анализу, в мучениях умирают в пределах недели. Пчёлы, как известно, заражены новым штаммом вируса хронического пчелиного паралича (CBPV). Это заболевание способно выкосить целые колонии пчёл.

Когда-то этот вирус был редкостью. Но сейчас он распространяется с огромными темпами. Исследование основано на медоносных пчёлах, доставленных в Британию из 25 стран мира. Всего завезено 130 тысяч насекомых. Отметим, что пчёлы брались из пасек, которым управляют профессиональные пчеловоды, а не аматоры.

Вирусная болезнь пчёл существовала давно — её описывал ещё Аристотель (сами симптомы). Но сейчас исследователи пытаются выяснить, стоит ли за данным стремительным распространением болезни насекомых глобальный рост и новый штамм. В США, например, показатель заболеваемости в 2010 году составлял 0,7 процента, в то время как спустя четыре года он равнялся уже 16-ти. То есть, за это время произошло увеличение на 15,3 процента! В Италии за один год показатель заболеваемости CBPV вырос в два раза (с 5 процентов до 10-ти). В Китае вирус стали чаще регистрировать с 9 процентов до 38-ти.

Сейчас исследователи проводят анализ генетики заболевания, пытаясь установить, есть ли в природе новый штамм. Поскольку подозревается, что «нулевым пациентом» является пчеломатка, а именно её зачастую завозят из других стран, то в основном акцент делается на королеве улья. То есть, учёным нужно выяснить — привозят ли болезнь вместе с маткой, или же она заражается в пределах своего нового обитания, ввиду большей восприимчивости к болезням.