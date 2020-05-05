Пчёлы массово гибнут от болезни, похожей на коронавирус, — учёные

Кроме того, что в мире значительно выросло количество человеческих жертв, учёные говорят о том, что массово начали гибнуть и пчёлы. Более того, повышенную смертность насекомых эксперты связывают с передачей в мире вируса, который чем-то похож на коронавирус, атакующий нынче население планеты.
Заявлено, что болезнь развивается реактивными темпами, и уже достигла передачи, соизмеримой с лесным пожаром. Исследование показало, что пчёлам сейчас как никогда полезно дистанцирование друг от друга — этот фактор, собственно, тоже совпадает с распространением коронавируса. Сообщается, что учёные обнаружили груду мёртвых пчёл вне ульев. Насекомые, согласно анализу, в мучениях умирают в пределах недели. Пчёлы, как известно, заражены новым штаммом вируса хронического пчелиного паралича (CBPV). Это заболевание способно выкосить целые колонии пчёл.
Когда-то этот вирус был редкостью. Но сейчас он распространяется с огромными темпами. Исследование основано на медоносных пчёлах, доставленных в Британию из 25 стран мира. Всего завезено 130 тысяч насекомых. Отметим, что пчёлы брались из пасек, которым управляют профессиональные пчеловоды, а не аматоры.
Вирусная болезнь пчёл существовала давно — её описывал ещё Аристотель (сами симптомы). Но сейчас исследователи пытаются выяснить, стоит ли за данным стремительным распространением болезни насекомых глобальный рост и новый штамм. В США, например, показатель заболеваемости в 2010 году составлял 0,7 процента, в то время как спустя четыре года он равнялся уже 16-ти. То есть, за это время произошло увеличение на 15,3 процента! В Италии за один год показатель заболеваемости CBPV вырос в два раза (с 5 процентов до 10-ти). В Китае вирус стали чаще регистрировать с 9 процентов до 38-ти.
Сейчас исследователи проводят анализ генетики заболевания, пытаясь установить, есть ли в природе новый штамм. Поскольку подозревается, что «нулевым пациентом» является пчеломатка, а именно её зачастую завозят из других стран, то в основном акцент делается на королеве улья. То есть, учёным нужно выяснить — привозят ли болезнь вместе с маткой, или же она заражается в пределах своего нового обитания, ввиду большей восприимчивости к болезням.
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