 
 
Май 5th, 2020

Мадонна показала, как выглядела в подростковом возрасте

Недавно Мадонна поделилась с подписчиками в Instagram своей архивной фотографией. На ней поп-королева запечатлена юной девушкой. На снимке она сидит у крыльца дома в джинсах и красном топе и греется на солнце.

Подростковый карантин, — подписала публикацию Мадонна.

Фотография молодой Мадонны за несколько часов собрала 300 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхищаются певицей. «Вечно молодая королева», «Красавица», «Была великолепной с самого начала», — пишут пользователи.

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>