Май 5th, 2020

Мадонна показала, как выглядела в подростковом возрасте

Недавно Мадонна поделилась с подписчиками в Instagram своей архивной фотографией. На ней поп-королева запечатлена юной девушкой. На снимке она сидит у крыльца дома в джинсах и красном топе и греется на солнце.

Подростковый карантин, — подписала публикацию Мадонна.

Фотография молодой Мадонны за несколько часов собрала 300 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхищаются певицей. «Вечно молодая королева», «Красавица», «Была великолепной с самого начала», — пишут пользователи.