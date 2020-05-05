Май 5th, 2020

Китайский бомбардировщик-невидимка полностью скопировали с B-2

Разрабатываемый в Китае по секретной программе бомбардировщик-невидимка Н-20 может подняться в воздух на пять лет раньше, чем ранее предполагалось, пишет Times.

Стратегический бомбардировщик сможет нести ядерное оружие и преодолевать более 8 тыс. км без дозаправки. О планах по созданию самолета стало известно в 2016 году, но Пентагон не ожидал, что он появится раньше 2025 года.

Новый стратегический бомбардировщик могут показать на международном аэрокосмическом салоне в городе Чжухай уже в ноябре.

Как и его американские аналоги В-2 и В-21, китайский бомбардировщик не будет сверхзвуковым — он сможет разгоняться до 1014 км/час.

Ожидается что он также будет строится по технологиям «летающее крыло» и «стелс», которые позволят самолету оставаться невидимым для радаров ПВО. Эта военная новинка может стать дополнительным козырем для Китая в усиливающемся противостоянии с США, полагает издание.