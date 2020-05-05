Май 5th, 2020

Кэти Перри снялась в костюме туалетной бумаги

Американская певица Кэти Перри снялась в необычном костюме. Звезда позировала в образе туалетной бумаги. Снимками и видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Беременная певица в огромном костюме в виде рулона туалетной бумаги стоит на крыльце и складывает пазлы. Затем она достает из духовки банановый хлеб и застревает в дверном проеме, когда пытается выйти в соседнюю комнату.

Кадры дополнены забавной музыкой. А сама певица говорит о том, что в таком видело она снялась для нового эпизода шоу American Idol.

Ролик посмотрели почти 2,8 миллиона пользователей. Некоторые предположили, что таким образом 35-летняя певица еще и скрывает свой беременный живот.