Май 5th, 2020

Как проверить свое здоровье за одну минуту

В американских СМИ появилась статья о том,как проверить свое здоровье с помощью обычной чайной ложки всего за одну минуту.

Эта статья носит не научный характер. Полученные результаты могут не соответсвовать настоящему диагнозу или его отсутствию.

Итак, возьмите обычную столовую ложку, смочите слюной и проведите ею по всей поверхности языка. Затем, поместите ложку в прозрачный пакетик.

Положите ложку под лампу и ждите ровно 1 минуту.

Если спустя минуту ложка окажется чистой , то у вас нет проблем с внутренними органами.

Если есть запах: вероятнее всего у вас проблемы с желудком или почками.

Если есть разводы: вероятнее всего у вас проблемы с щитовидкой, повышенный уровень холестерина или плохое кровообращение.

Еще раз напоминаем,что статья носит развлекательный характер и не отменяет поход к врачу.