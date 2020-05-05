Май 5th, 2020

Главу корпорации «Энергия» убил коронавирус

Генконструктор пилотируемых программ России Евгений Микрин скончался в больнице после длительной болезни коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.







Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией и находится дома, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.



В должности генконструктора пилотируемых программ, на которую Микрин утвержден указом президента, он руководил всеми перспективными тематиками в области пилотируемой космонавтики.



Сам Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. На фотографиях, опубликованных Роскосмосом, он сидел на Байконуре во время общения с космонавтами по правую руку от Рогозина. Сами космонавты находятся в изолированной комнате — за стеклом.