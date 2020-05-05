Май 5th, 2020

Facebook и YouTube забанили конспиролога, связавшего коронавирус с 5G





YouTube удалил аккаунт известного конспиролога Дэвида Айка из-за распространения фейков о коронавирусе. Об этом сообщает The Guardian.

«У YouTube есть четкие правила, запрещающие любой контент, который оспаривает существование и передачу COVID-19 в соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения и Национальной службыы здравоохранения. В связи с постоянным нарушением этих правил мы заблокировали доступ к каналу Дэвида Айка на YouTube», — говорится в комментарии принадлежащего Google YouTube для BBC.



Айк, в частности, распространял фейковую информацию о том, что коронавирус может распространяться через вышки 5G. Из-за этих фейков в Великобритании неизвестные поджигали такие вышки. Айк также утверждает, что карантин — это способ оставить людей без средств к существованию и сделать их зависимыми от государства.



1 мая страницу Айка удалил Facebook «за неоднократное нарушение нашей политики в отношении вредоносной дезинформации». В ответ Айк назвал соцсеть «фашистской» и выставил в Twitter фотографию Марка Цукерберга с подписью: «Маленький мальчик на побегушках у глобальной тирании».



Заблокировать Айка призывали известные врачи и битанский Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH), по данным которого видео о ложных теориях Айка о коронавирусе просмотрели более 30 млн раз. «Ложь стоит человеческих жизней во время глобальной пандемии», — заявили в Центре, призывая интернет-платформы заблокировать Айка и не подвергать людей риску.



68-летний Дэвид Айк был известным спортивным комментатором канала BBC и одним из четырёх спикеров британской Партии зелёных, из которой позже был исключён. Автор двух десятков книг, в которых излагает свои теории. Читает лекции, которые пользуются популярностью. В частности, развивает теорию о «рептилоидах», которые тайно управляют человечеством и держат его в страхе и под контролем. Некоторые теории Айка близки к ультраправым, но он отрицает это.