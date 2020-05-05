Май 5th, 2020

Дочь Шварценегера ждет ребенка от известного актера

Несколько дней назад папарацци опубликовали первые фото с намеками на беременность Кэтрин. И, хотя жена Криса Пратта не подтверждала новость официально, прятать свой округлившийся животик перестала.

30-летняя писательница, которая ожидает рождения первенца от голливудского актера, засветилась на прогулке с собакой.

Кэтрин Шварценеггер вывела любимца на улицу в тотально черном аутфите. Однако, облегающая спортивная одежда позволила увидеть измененную фигуру звезды.

Кажется, Кэтрин в восторге от будущего материнства, но свой активный образ жизни и увлечения бросать не собирается.