Май 4th, 2020 Выбраны 10 самых красивых женщин Болливуда Женщины Индии с древних времен известны своей красотой. Но эти красавицы Болливуда даже на их фоне сияют, как яркие бриллианты! Кого сегодня называют самыми красивыми женщинами Индии? На это ответит ежегодный рейтинг, составляемый в самом Болливуде.







Дипика Падуконе







Дата рождения: 5 января 1986 г.

Место рождения: Копенгаген

Рост: 174 см.

Профессия: актриса.

Дипика Падуконе — дочь Пракаша Падуконе, игрока в бадминтон, когда-то занимавшего первую строчку мирового рейтинга. Дипика сыграла в нескольких фильмах в Болливуде и однажды даже снялась в голливудском фильме вместе с Вином Дизелем.



Киара Адвани









Дата рождения: 31 июля 1992 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 157 см.

Профессия: актриса.

Киара Алия Адвани — известнейшая актриса Болливуда, сыгравшия во многих очень популярных в Индии фильмах, включая «Ужасно до чертиков», «Видение Бхарата» и «Хорошие новоззди».



Приянка Чопра







Дата рождения: 18 июля 1982 г.

Место рождения: Ямшедпур, Индия

Рост: 169 см.

Профессия: актриса

Прянка Чопра Джонас, жена Ника Джонаса, — индийская актриса, продюсер, певица и победительница конкурса «Мисс Мира» 2000 года. Приянка — одна из самых титулованных индийских актрис за всю историю Болливуда.



Айшвария Рай Баччан









Дата рождения: 1 ноября 1973 г.

Место рождения: Мангалор, Индия

Рост: 170 см.

Профессия: актриса.

Айшвария — победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, который проложил ей дорогу в Болливуд, где она до сих пор остается на первых ролях.



Читрангада Сингх







Дата рождения: 30 августа 1976 г.

Место рождения: Йодпур, Индия

Рост: 168 см.

Профессия: актриса, модель.

Читрангада Сингх — одна из ярчайших звезд Болливуда, среди фильмов которой — «Отчаянный», «Габбар вернулся», «Я, я и только я».



Катрина Каиф







Дата рождения: 16 июля 1983 г.

Место рождения: Гонконг

Рост: 168 см.

Профессия: актриса.

Катрина Каиф — английская актриса, работающая в Болливуде. Она начала карьеру в кино в 18 лет и до сих пор остается одной из самых высокооплачиваемых актрис Болливуда.



Сара Али Хан







Дата рождения: 12 августа 1995 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Сара Хан — член королевской семьи Патауди, дочь Амирты Сингх и Саифа Али Хана, внучка Мансура Али Хана Патауди и Шармилы Тагор. Однако высокое происхождение не помешало ей сделать успешную актерскую карьеру в Болливуде.



Адити Рао Хидари







Дата рождения: 28 октября 1986 г.

Место рождения: Хидерабад, Индия

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Адити — певица и танцовщица, вершиной карьеры которой стала работа в Болливуде. Она дебютировала в кино в 2006 году, и с тех пор ее актерская карьера постоянно идет вверх.



Санни Леоне (Каренджит Каур Вохра)







Дата рождения: 13 мая 1981 г.

Место рождения: Сарния, Канада

Рост: 163 см.

Профессия: актриса.

Санни Леоне начинала актерскую карьеру в фильмах для взрослых на Западе. Но затем ее жизнь круто изменилась: она уехала в Индию и нашла себя в Болливуде.



Таманнаах Бхатия







Дата рождения: 21 декабря 1989 г.

Место рождения: Мумбаи, Индия

Рост: 165 см.

Профессия: актриса.

Таманнаах была широко известна как танцовщица прежде, чем прийти в Болливуд и стать одной из самых ярких звезд своего поколения. Нефтегазовые тренды — США впереди планеты всей

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