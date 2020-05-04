Май 4th, 2020

ВУкраине уже с этой недели начнут готовиться к выходу из карантина

Карантин в Украине будет действовать до 11 мая,но некоторые меры,чтобы смягчить выход из карантина будут предприняты уже на этой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. На ежедневном селекторном совещании,Зеленский заявил,что Кабинет министров готовит решения,которые помогут предпринимателям и потребителям безопасно выйти из карантина.

«Мы должны сохранять ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей — самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мерам.

Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться для этого уже на текущей неделе», — отметил президент.