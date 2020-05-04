Май 4th, 2020

Винни Харлоу в миниатюрном купальнике открывает пляжный сезон

Винни Харлоу опубликовала на своей странице в Instagram несколько фото,на которых видно,что девушка уже открыла для себя пляжный сезон. Крошечный купальник позволяет в подробностях рассмотреть ее необычную красоту.

Ее жизнь протекала относительно спокойно до того момента, пока один канадский журналист не наткнулся на страницу Винни в Facebook.

Именно он предложил ей попробовать себя в модельном бизнесе и дал понять, что ее необычная внешность может сослужить ей немалую услугу и сделать успешной и популярной.

Винни Харлоу обратилась в первое модельное агентство в 19-летнем возрасте, и получила отказ.

Своей карьерой модели Винни Харлоу обязана автору и ведущей телешоу «Топ-модель по-американски» (Next Top Model) Тайре Бэнкс, которая разместила фото на Instagram. Впоследствии Харлоу стала одной из четырнадцати финалисток двадцать первого сезона телешоу, в 2014 году.

Она не устает повторять, что своим примером очень хочет вернуть веру в себя у других людей. Что физические особенности – это еще не повод ставить крест на своей жизни. Наоборот, при некой доле труда, терпения и смелости недостаток может превратиться в достоинство.