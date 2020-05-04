Май 4th, 2020

В Питере умер знаменитый 73-летний ветеран компьютерных игр

На 74 году умер российский стример Николай, который проходил на своем канале «В гостях у деда» известные souls-like игры. На счету Николая были прохождения всех частей Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nioh.



О смерти пожилого стримера из Санкт-Петербурга сообщил его сын Павел в официальной группе в VK. Дед Николай проходил The Witcher 3 и собирался попробовать Demon’s Souls и Bloodborne. На момент трагедии на его канал было подписано более 17 тыс. зрителей. Причина смерти Николая не сообщается.

Одним из самых популярных его роликов стал туториал по Dark Souls 3, где дед Николай столкнул Цорига и Чёрного рыцаря.







Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить Николая в следующей игре.