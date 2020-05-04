Май 4th, 2020

Ума Турман и ее дублерша победили в новом звездном конкурсе

У каждого есть свой способ борьбы со скукой во время самоизоляции. Но у актеров всегда больше возможностей. Звезды придумывают все новые и новые марафоны, челленджи и флешмобы.

На днях Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Холли Берри, Дрю Бэрримор, Зои Салдана и многие другие актрисы устроили онлайн-драку. Они опубликовали в микроблогах пятиминутное видео с хэштегом #BossB****Fight.

Участницы сняли на видео свои эффектные падения, а затем продемонстрировали фирменные удары, передав «эстафету» следующему. Автором «боевого» флешмоба стала актриса и каскадер Зои Белл, которая дублировала Уму Турман на съемках фильма «Убить Билла».

«Итак, отгоняем скуку с крутыми девушками! Дамы, вы все мои героини», — написала она в посте.

Ролик получился оригинальным, ведь участники флешмоба проявили богатую фантазию. Марго Робби предстала в образе персонажа фильма «Хищные птицы» Харли Квинн, Кэмерон Диас пришлось защищаться пакетами с продуктами, Скарлетт Йоханссон в качестве оружия использовала фитбол, а Холли Берри облили грязью, после чего она феерично упала в бассейн.