Украина продлевает карантин до 22 мая

Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
«Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, как будет происходить колебания кривой заболеваемости у нас», – сказал Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства в понедельник.
При этом премьер-министр Украины сообщил, что правительство разрешит работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая.
По словам Дениса Шмыгаля, это позволит органам местного самоуправления контролировать эпидемиологическую ситуацию.
С 11 мая также планируются послабления по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских при сохранении некоторых условий контроля.
Также будет разрешено торговать некоторым магазинам непродовольственных товаров, которые не находятся в торгово-развлекательных центрах, и центрам оказания бытовых услуг.
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