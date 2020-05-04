Май 4th, 2020

Ученые научились выращивать пшеницу в пустыне

Ученые создали устойчивую к жаре пшеницу. Исследование ученых из Университета Ланкастера опубликовано в журнале The Plant Journal.

Умные термостаты в теплицах сообщают кондиционерам, что им нужно выключиться после заката солнца, чтобы сэкономить энергию. Аналогичный процесс действует у растений — он называется Rubisco или RCA. Его активация сообщает ферменту растения, отвечающему за рост, о необходимости экономить энергию после захода солнца.

В ходе нового исследования ученые нашли способ активировать RCA раньше — это позволит защитить посевы от воздействия высоких температур, из-за которых обычно они засыхают и погибают.

Встречающиеся в природе сорта пшеницы Rca 1β имеет аминокислоту изолейцин, которая позволяет ей расти при температуре до 39 °C, но лишена механизма активации Rubisco. При этом пшеница Rca 2β может расти только при температуре до 30 °C, но имеет механизм активации режима сбережения энергии.

Ученые проводили опыты на штаммы кишечной палочки E.coli, которая, как и пшеница, содержит аминокислоты изолейцин и метионин. Исследование позволило создать новую версию пшеницы Rca 2β, которая может расти до 35 °C, но при этом задействует механизм Rubisco.

«Если рассматривать регионы выращивания пшеницы в Африке, то она выращивается в диапазоне от 22°C до 38 °C. Способность Rubisco более эффективно активироваться при этих температурах поможет увеличить потенциальную урожайность злака даже при высокой температуре»

Элизабет Кармо-Сильва, ведущий автор исследования