Май 4th, 2020

Разработана компьютерная мышь, управляемая глазами

Южнокорейский компания Samsung Electronics разработала новую компьютерную мышь, позволяющую людям с ограниченными возможностями редактировать документы и управлять навигацией при помощи движений глаз.

Устройство под названием EYECAN+ не требует от пользователей дополнительных приспособлений, например, очков. EYECAN+ устанавливается под монитором и начинает работать, подстраиваясь под движения глаз владельца и запоминая их характеристики.

Интерфейс EYECAN+ представляет собой всплывающее меню, состоящее из 18 различных команд, среди которых, например, есть команды «копировать», «вставить», «пролистать», «увеличить», «выделить все» и другие. Выбрать нужную команду пользователь может, сфокусировав на ней взгляд и моргнув один раз.



В Samsung подчеркивают, что устройство EYECAN+ не предназначено для продажи. Компания планирует собрать ограниченное число таких устройств, а затем передаст их различным благотворительным организациям. В то же время, информация об используемых в EYECAN+ технологиях будет выложена в открытый доступ, что позволит желающим производить устройство в коммерческих целях.

Первое поколение EYECAN было представлено еще в 2012 году, однако по сравнению с предшественником новое устройство обладает более высокой чувствительностью, а работать с ним гораздо проще.