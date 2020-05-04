Май 4th, 2020

Первое фото Сигурни Уивер в «Аватаре 2″ выложили в сеть

Продюсер фантастической франшизы Джеймса Кэмерона Джон Ландау поделился в Инстаграме первой фотографией Сигурни Уивер со съемок второго или последующих «Аватаров».

Напомним, Кэмерон работает не только над одним сиквелом, но одновременно над несколькими. По словам продюсера, карантин позволил ему разобраться в море снимков, сделанных на съемочной площадке продолжений. Также Ландау пообещал в скором времени выложить больше фотоматериала.

На этом фото слева от Уивер стоит сам Ландау, а справа — актер Джоэл Мур. Неизвестно, как именно персонаж Сигурни, погибший в первой картине, вернется в сюжет. Скорее всего, появление актрисы в сиквелах ограничится флэшбэками.