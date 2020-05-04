Май 4th, 2020

Оля Полякова победила коронавирус

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о том, что она переболела коронавирусом. Такую информацию она озвучила в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. Ролик появился на официальном канале исполнительницы на YouTube.

Полякова рассказала, что она болела месяц назад, когда была в США. По словам Поляковой, первой заболела младшая дочь звезды Алиса. У нее была температура в 41 градус.

Певица отметила, что такой температуры она не видела никогда в жизни и из-за этого она перенесла сильный шок.

Затем заразилась сама Полякова. Оля рассказала, что они принимали антибиотики, чтобы не допустить осложнений.

После этого звезда месяц провела на карантине, а сейчас она чувствует себя хорошо.