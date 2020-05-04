Май 4th, 2020

Новые «Звездные Войны» снимет знаменитый скандальный режиссер

Lucasfilm анонсировала фильм от режиссёра «Кролика Джоджо» и «Тора 3» в официальном блоге на сайте «Звёздных войн». Пока что у картины нет ни точной даты релиза, ни названия, однако известно, что Вайтити напишет сценарий вместе с Кристи Уилсон-Кэйрнс, работавшей над «1917». Фильм будет полноценным кинотеатральным релизом, а не проектом для телевидения.

Тайка Вайтити поработает над франшизой не впервые — ранее он участвовал в создании сериала «Мандалорец», озвучив одного из персонажей, дроида IG-11, и поставив финальный эпизод первого сезона.