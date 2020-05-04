 
 
Май 4th, 2020

Met Gala в сети: пользователи копируют самые экстравагантные звездные образы

4 мая, должно было бы состояться одно из самых ожидаемых светских и модных событий года — Бал Института костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке, он же Met Gala. Но, увы, как и многие другие мероприятия, его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Однако оставаться без парада эффектных нарядов ни публика, ни организаторы бала в этот день явно не намерены. Некоторое время назад журнал Vogue во главе с Анной Винтур запустил в сети конкурс #metgalachallenge. Всем желающим предлагалось повторить любой звездный костюм из истории Met Gala в домашних условиях. Скучающие на самоизоляции люди охотно включились в это креативное соревнование и принялись косплеить Рианну в образе папы римского, Джареда Лето с «отрубленной» головой, Кэти Перри в платье-люстре и многие другие исторические моменты Met Gala.

По итогам челленджа редакция Vogue выберет лучшие наряды и опубликует их в своем аккаунте и на сайте, ну а мы уже предлагаем вам оценить самые яркие образы.

 

 

 

 

Косплей на Рианну

 

 

Косплей на Рианну

 

 

Косплей на Кару Делевинь

 

 

Косплей на Рианну

 

 

Косплей на Джареда Лето

 

 

Косплей на Леди Гагу

 

 

Косплей на Рианну

 

 

Косплей на Рианну

 

 

Косплей на Билли Портера

 

 

Косплей на Мадонну

 

 

Косплей на Лану Дель Рей

 

 

Косплей на Зендаю

 

 

Косплей на Кэти Перри

 

 

Косплей на Винни Харлоу

 

 

Косплей на Джареда Лето

 

 

Косплей на Джареда Лето

 

 

Косплей на Джиджи Хадид

 

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>