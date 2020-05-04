Китай готовится запустить в космос самую тяжелую в истории ракету

29 апреля в китайских соцсетях были опубликованы фотографии, сделанные на космодроме Вэньчан. Они демонстрируют установленную на стартовом столе тяжелую ракету-носитель Long March 5B. Ориентировочно, ее запуск запланирован на 5 мая. Впрочем, пока что китайские официальные лица не делали никаких заявлений по поводу даты испытания.

Запуск Long March 5B несет две основные цели. Во-первых, инженеры из Поднебесной протестируют новую модификацию носителя. Ее планируется использовать для сборки новой многомодульной орбитальной станции. Базовый блок комплекса будет запущен в следующем году.

Второй целью запуска является беспилотное испытание прототипа космического корабля следующего поколения. Аппарат собираются использовать для доставки тайконавтов на новую орбитальную станцию, а также миссий в дальний космос.

Профиль испытания нового китайского корабля отчасти напоминает тест капсулы корабля Orion, проведенный NASA в 2014 году. На борту прототипа будет находиться около 10 тонн горючего, что даст возможность отработать миссию по выводу на орбиту тяжелого груза. Кроме того, дополнительное топливо позволит перевести корабль на вытянутую орбиту с апогеем в 8000 км. Таким образом, его капсула войдет в атмосферу на значительно большей скорости, чем во время обычных полетов на низкие орбиты. Это даст возможность протестировать его теплозащиту в условиях, напоминающих возвращение на Землю из межпланетной экспедиции.

Стоит также отметить, что успешное испытание Long March 5B должно будет снять последние сомнения по поводу даты полета китайской марсианской станции «Тяньвэнь-1». Для этой миссии будет использована ракета «Чанчжэн-5» стандартной модификации. Запуск «Тяньвэнь-1» запланирован на июль этого года.

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